Miami Heat'in, Tyler Herro'nun Philadelphia 76ers guardı Tyrese Maxey'den "daha iyi bir takas varlığı" olduğuna inandığı iddia edildi.



Birkaç hafta önce Portland Trail Blazers'ın, Damian Lillard'ı Herro'ya benzer bir oyuncu olan Maxey'in yer aldığı bir paketle takas etmeye istekli olacağı bildirilmişti.



Ancak NBA muhabiri Dan Le Batard, Heat ekibinin Herro'nun Maxey'den daha iyi bir oyuncu ve takas varlığı olduğuna inandığını iddia etti:



"Heat'in düşüncesi böyle. Maxey'nin Herro kadar iyi olmadığını düşünüyorlar. Bir takas varlığı olarak Herro'nun daha iyi olduğunu düşünüyorlar."



Birçok kişi, Lillard takasını yapmanın en muhtemel yolunun Herro'yu üçüncü bir takıma göndermek olduğunu öne sürmüştü.



2022-23 normal sezonunda Herro, 20.1 sayı, 5.4 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %37.8 isabetle oynamıştı.



