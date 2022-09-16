Hearts ilk galibiyetini Letonya'da aldı

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in yer aldığı A Grubu'nda İskoç Hearts, deplasmanda Letonya ekibi FK Rigas Futbola Skola (RFS)'e konuk oldu.
NSB Arkadija'da oynanan maçı Hearts 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Mücadelede İskoç ekibine galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Shankland ve 90+3'te Forrest kaydetti.
Bu sonuçla Hearts, 3 puana yükselerek haftayı ikinci sırada kapatırken RFS ise 1 puanda kaldı.
NSB Arkadija'da oynanan maçı Hearts 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Mücadelede İskoç ekibine galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Shankland ve 90+3'te Forrest kaydetti.
Bu sonuçla Hearts, 3 puana yükselerek haftayı ikinci sırada kapatırken RFS ise 1 puanda kaldı.
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