Hearts ilk galibiyetini Letonya'da aldı

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in yer aldığı A Grubu'nda İskoç Hearts, deplasmanda Letonya ekibi FK Rigas Futbola Skola (RFS)'e konuk oldu.



NSB Arkadija'da oynanan maçı Hearts 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Mücadelede İskoç ekibine galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Shankland ve 90+3'te Forrest kaydetti.



Bu sonuçla Hearts, 3 puana yükselerek haftayı ikinci sırada kapatırken RFS ise 1 puanda kaldı.





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