Hearts ilk galibiyetini Letonya'da aldı

UEFA Konferans Ligi Ligi'nde Başakşehir'in yer aldığı A Grubu'nda Hearts, deplasmanda RFS'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hearts ilk galibiyetini Letonya'da aldı
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16 Eylül 2022 00:05
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in yer aldığı A Grubu'nda İskoç Hearts, deplasmanda Letonya ekibi FK Rigas Futbola Skola (RFS)'e konuk oldu.

NSB Arkadija'da oynanan maçı Hearts 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Mücadelede İskoç ekibine galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Shankland ve 90+3'te Forrest kaydetti.

Bu sonuçla Hearts, 3 puana yükselerek haftayı ikinci sırada kapatırken RFS ise 1 puanda kaldı.

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