Hawks, 76ers'tan ev sahibi avantajını aldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers'ı 128-124 mağlup ederek konferans yarı final serisinde 1-0 öne geçti.



NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi ilk maçında 76ers, Wells Fargo Center'da Hawks'ı ağırladı.



Karşılaşmanın ilk devresini 20 sayı (74-54) önde kapatan konuk ekip Hawks, ikinci yarıda zorlansa da mücadeleden 128-124 galip ayrıldı.



Hawks'ta Trae Young 35 sayı, 10 asist, Clint Capela ise 11 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, John Collins ve Bogdan Bogdanovic 21'er sayılık katkı sağladı.



Joel Embiid'in 39 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, Seth Curry'nin 21 sayı, 3 asist ve Tobias Harris'in 20 sayı, 10 ribauntluk performansları, 76ers yenilgisini önleyemedi.



76ers'ta 11 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, mücadeleyi 7 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.















