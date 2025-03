Massanga Matondo, takımını yeniden öne geçiren golü attı.





Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor , Hatayspor'u konuk etti.Papara Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.Karşılaşmanın 21. dakikasındaHatayspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.42. dakikada iseTrabzonspor'a beraberliği getiren golü kaydetti.İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda gol sesi çıkmadı. Mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.Dakikalar 65'i gösterirken, Hatayspor'daKarşılaşmada başka gol sesi çıkmazken Hatayspor, Trabzonspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Bu sonuçla birlikte iç sahadaki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor, 32 puanda kaldı ve 10. sırada konumlandı. Ligde 3. galibiyetini alan Hatayspor ise 16 puana yükseldi ve 18. sırada konumlandı.Sezonun ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Başakşehir'e konuk olacak. Hatayspor ise Sivasspor'u konuk edecek.Dakikalar 21'i gösterirken hızlı gelişen Hatayspor hücumunda ceza alanıın solunda topla buluşan Bilal Boutobba, sol kanatta olan Joelson Fernandes'e pasını verdi. Topu sağına çeken Fernandes, kale alanının önüne koşu yapan Görkem Sağlam'a orta yaptı. Boşta kalan Görkem, kafa vuruşunu yaptı ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-0Karşılaşmanın 27. dakikasında Danylo Sikan'ın şutunda top Kilama'dan döndü. Hakem Alper Akarsu, pozisyonda elle oynama olduğunu işaret ederek penaltı noktasını gösterdi. Hakem Akarsu, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararını iptal etti. Trabzonspor'da teknik heyet ve taraftarlar, bu karara büyük tepki gösterdi.Mücadelenin 42. dakikasında Trabzonspor'da Batista Mendy'den topu alan Danylo Sikan, soldan ceza alanına girip spn çizgiye indikten sonra arka direğe doğru topu havalandırdı. Demarke pozisyonda olan Oleksandr Zubkov, kaleci Visar Bekaj'ın soluna doğru kafa vuruşunu yaptı. Sağına uzanan Bekaj, kale sahasının önüne doğru topu çeldi. Seken topu iyi takip eden Zubkov, bu kez sol ayağıyla gelişine vurarak topu sol köşeden ağlara gönderdi: 1-1Karşılaşmanın 49. dakikasında ise Simon Banza'nın yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Alper Akarsu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Hakem Akarsu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararını bir kez daha iptal etti. Trabzonspor'da teknik heyet ve taraftarlar, bu karara da büyük tepki gösterdi.65. dakikada Hatayspor'da Cemali Sertel'in sol kanattan yaptığı ortada Arseniy Batagov topu karşıladı. Trabzonspor yarı alanının ortalarına açılan topu alan Massanga Matondo, kontrolü sağladıktan sonra sağ ayağının üstüyle kaleye müthiş bir şut gönderdi. Sağ üst köşeye giden top ağlarla buluştu: 1-2Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da tribünlerden Şenol Güneş'e tepki geldi.Bordo-mavili tribünler, Hatayspor karşısında ikinci yarıda yenilen ikinci golün ardından deneyimli teknik adamı istifaya davet etti ve stadyumdatezahüratı yaptılar.Trabzon'da taraflar Güneş'in ardından yönetim için de,tezahüratları yaptı.21. dakikada takımları 1-0 geriye düştüğünde de Trabzonsporlu tribünler,tezahüratlarında bulunmuştu.Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan oyunculardan Pedro Malheiro'nun yerine Hüseyin Türkmen, Stefan Savic'in yokluğunda Okay Yokuşlu, kart cezalısı olan Mustafa Eskihellaç'ın yerine Arif Boşluk ve tercihen Muhammed Cham'ın yerine Oleksandr Zubkov maça ilk 11'de başladı.Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Cihan Çanak, Malheiro ve Savic ile kart cezalısı Mustafa Eskihellaç olmak üzere 5 futbolcu, Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer alamadı.Trabzonspor'un 16 Aralık'ta Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncusu Denis Dragus, tedavisinin ardından kadroya dahil edilerek yedek kulübesinde yer aldı.Bu süreden sonra 1'i kupa olmak üzere toplam 13 maç kaçıran Romanyalı oyuncu, Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte sahalara döndü. Enis Destan da bir maçlık sakatlık sürecinin ardından kadroya geri döndü.Ara transfer döneminde kadroya katılan Tim Jabol Folcarelli, geldikten kısa bir süre Beşiktaş ile oynanan maçın 21 kişilik kadrosunda yer almış ancak süre bulamamıştı. Ardından sakatlık yaşayan ve 2 karşılaşmada forma giyemeyen Folcarelli, 21 kişilik Hatayspor maçı kadrosuna dahil edildi.Ukraynalı oyuncu Zubkov da bir maçlık sakatlığının ardından 11'de yer buldu.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sakatlığı nedeniyle izin alarak ülkesi Nijerya'ya giden Anthony Nwakaeme'ye mektup yazdı.Nwakaeme, bu mektubu sosyal medya hesabından paylaşırken, mektupta şu ifadeler yer aldı:"Sevgili Tony, bugün, fırtınalı bir denizde yelken açan bir gemideyiz. Biz, siz, bu kulübün renklerine kendini adamış olan herkes, aynı hedefe doğru yürüyen yol arkadaşlarıyız. Şimdi soruyorum; gemimizi limana güvenle getirmeye kararlı mıyız? Fırtınalara teslim mi olacağız yoksa onlara meydan mı okuyacağız? Sana inanıyorum! Sen de kendine inan! Ceza alsam bile her zaman yanında olacağımı ve seni bir saniye bile yalnız bırakmayacağımı bil. Şimdi ayağa kalkıp hikayemizi bir kez daha taçlandırmanın zamanı. Bu topluluğu hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyorum ve sana başarılar diliyorum."8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlar, karşılaşmayı ücretsiz olarak izledi.Kadın taraftarlar, tribünlerde kendilerine ayrılan yerleri doldurarak karşılaşmayı takip etti.Futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Kadınlarla Yükselen Türkiye" pankartıyla sahaya çıktı.Tribünlerde yer yer boşluklar göze çarparken az sayıda Hatayspor taraftarı da Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.3. dakikada Sikan'ın pasında ceza yayı üzerinden Zubkov'un sert şutunda, top üstten auta çıktı.41. dakikada Zubkov'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.İlk yarı 1-1 tamamlandı.Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı.51. dakikada Sikan'ın ortasında ceza alanı içinde Banza, Kilama ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu, maçta ikinci kez penaltı kararını Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla inceleyerek iptal etti.57. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.64. dakikada Sikan'ın pasında ceza alanı sol çaprazından Zubkov'un şutunda top, kaleci Bekaj'da kaldı.68. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.77. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.88. dakikada Dragus'un pasında yakın mesafeden Lundstram'ın şutunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.Konuk takım, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.Papara ParkAlper Akarsu, Hakan Yemişken, Mustafa SavranlarUğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 83 Dragus), Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy (Dk. 68 Ozan Tufan), Okay Yokuşlu, Zubkov (Dk. 68 Cham), Visca, Sikan, BanzaBekaj, Kilama, Kerim Alıcı (Dk. 55 Pedro), Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Boutobba (Dk. 90+2 Selimcan Temel), Görkem Sağlam, Fernandes (Dk. 81 Recep Burak Yılmaz), AboubakarDk. 22 Görkem Sağlam, Dk. 65 Massanga (Atakaş Hatayspor), Dk. 42 Zubkov (Trabzonspor)Dk. 26 Kilama, Dk. 33 Calvo, Dk. 50 Görkem Sağlam, Dk. 89 Recep Burak Yılmaz, Dk. 90+4 Pedro (Atakaş Hatayspor), Dk. 31 Zubkov, Dk. 84 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)