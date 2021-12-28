Hatayspor, tek golle son 16 turunda!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Menemenspor'u 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, tek golle son 16 turunda!
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28 Aralık 2021 17:16
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Menemenspor'u ağırladı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Saint-Louis kaydetti.

Bu sonucun ardından Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Menemenspor ise veda etti.


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