Hatayspor, Süper Lig'de Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Süper Lig'de Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak
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20 Şubat 2025 13:01
Son güncelleme 20 Şubat 2025 13:02
Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Hatayspor ligde 13 puanla 18, Bodrum FK ise 20 puanla 19. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Lamine Diack ve Recep Burak Yılmaz'ın sakatlıkları devam ediyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Sipay Bodrum FK 1-0 kazanmıştı.


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