Hatayspor, Süper Lig'de Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Hatayspor ligde 13 puanla 18, Bodrum FK ise 20 puanla 19. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekipte Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Lamine Diack ve Recep Burak Yılmaz'ın sakatlıkları devam ediyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Sipay Bodrum FK 1-0 kazanmıştı.
Hatayspor ligde 13 puanla 18, Bodrum FK ise 20 puanla 19. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekipte Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Lamine Diack ve Recep Burak Yılmaz'ın sakatlıkları devam ediyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Sipay Bodrum FK 1-0 kazanmıştı.
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<