Hatayspor, Özhan Pulat ile yollarını ayırdı

Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Özhan Pulat ile yollarını ayırdı
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07 Eylül 2024 22:00
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da ayrılık resmen açıklandı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Özhan PULAT ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan PULAT ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor'un kısa süre içinde Rıza Çalımbay'ı teknik direktörlüğe getirdiğini açıklaması bekleniyor.

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