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Hatayspor, Lazio'ya 5-2 yenildi

Atakaş Hatayspor, Antalya'da kampta hazırlık maçında karşılaştığı İtalyan Serie A takımlarından Lazio'ya 5-2 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com
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Hatayspor, Lazio'ya 5-2 yenildi
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16 Aralık 2022 21:58
Dünya Kupası için Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Atakaş Hatayspor, Lazio ile hazırlık maçında karşılaştı. İtalyan ekip Hatayspor'u 5-2 mağlup etti.

Hatayspor'un golleri 36.dakikada Ayoub El-Kabi 48. dakikada ise Ze Luis'den geldi.

Lazio'nun gollerini ise 34.dakikada Venico, 37.dakikada penaltıdan Immobile, 40.dakikada Pedro, 63.dakikada penaltıdan Zaccagni ve 74.dakikada Romero attı.

Hatayspor, ara sonrası 24 Aralık'ta Giresunspor ile karşılaşacak.

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