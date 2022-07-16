Hatayspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2022 16:18
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Kaan Kanak'ı transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Adana Demirspor forması giyen tecrübeli sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Erzurum'da kamp yapılan otelde düzenlenen imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ