Hatayspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Kaan Kanak'ı transfer ettiğini duyurdu.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Adana Demirspor forması giyen tecrübeli sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Erzurum'da kamp yapılan otelde düzenlenen imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedildi.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Adana Demirspor forması giyen tecrübeli sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Erzurum'da kamp yapılan otelde düzenlenen imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedildi.
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