Hatayspor İstanbul'da galibiyet istiyor

Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü Atakaş Hatayspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor İstanbul'da galibiyet istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2021 14:35
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Sezonun ilk yarısını Gaziantep FK deplasmanında, 1-1'lik sonuçla kapatan bordo-beyazlılar, İstanbul'dan galibiyetle dönmek istiyor.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 32 puanla 7. sırada bulunuyor.

Atakaş Hatayspor'un, bugün hava yoluyla İstanbul'a hareket edeceği ve son antrenmanını Başakşehir Fatih Terim Tesislerinde yapacağı bildirildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için