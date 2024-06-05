Dünya Kaykay İniş Şampiyonası öncesinde sporcular, Ergan Dağı'da test sürüşü yaptı

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan Ergan Dağı'nda 19 ülkeden sporcuların katılımıyla başladı.



Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı'nda düzenlenen şampiyonaya, 19 ülkeden 1'i kadın 100 sporcu katılıyor.



Ergan Dağı'ndaki keskin virajlara sahip 10 dönüşlü 3,5 kilometrelik parkurda sporcular, ilk gün test sürüşleri gerçekleştirdi.



Şampiyonaya katılan dünyaca ünlü sporcular, dörderli eleme finallerinde teknik kaykaylar üzerinde saatte 130 kilometreye varan hızlara ulaşacak ve keskin virajları dönerek iniş performanslarını sergileyecek.



Dünya kaykay şampiyonu İspanyol sporcu Diego Poncelet, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 3 kez geldiğini söyledi.



Ergan Dağı'nda geçen yıl yapılan şampiyonada birinci olduğunu hatırlatan Poncelet, şunları kaydetti:



"Burası dünyanın en zorlu ve hızlı parklarından biri. Son iki yılın şampiyonuyum. Bu sene daha çok üst seviye sporcular buraya geldi. Burada her zaman sizin kontrolünüzün dışında olaylar olabiliyor. Düşebiliyorsunuz, sakatlanabiliyorsunuz. Hedefim bu sene de şampiyon olmak. Bugün herkes yavaş yavaş birbirini ölçmeye başladı. Yarışlar başlayınca neticeleri göreceğiz."



- Adam Westfall: "Dünyanın bir ucundan buraya kaybetmeye gelmedim"



ABD'li sporcu Adam Westfall da Ergan Dağı'nda oluşturulan parkuru çok beğendiğini belirterek "İlk gün sadece antrenman yapıyoruz. Parkurda bulunan virajlara alışmaya çalışıyoruz. Çok hızlı ve çok teknik bir parkur. Dünyanın bir ucundan buraya kaybetmeye gelmedim. Onun için iddialıyım. Geçen yıl Diego kazanmıştı. Bu sene de onun yerine ben almayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.



Hollandalı sporcu Lisa Peters ise oluşturulan parkurun çok zorlu olduğunu anlattı.



Geçen yıl da burada yarıştığını dile getiren Peters, "Ben geçen yıl burada derece elde ettim. Bu sene diğer kızlar gelmedi. Ben erkeklerle yarışacağım. Burası bizim yarıştığımız bütün parkurlara göre daha çabuk hızlandığımız bir yer. Çok heyecan veren bir parkur. Onun için buraya tekrar gelmekten çok mutluyum." diye konuştu.





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