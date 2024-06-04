Mikel Oyarzabal'la coşan İspanya, farklı kazandı!

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren İspanya, özel maçta Andorra'yı 5-0 mağlup etti.

Mikel Oyarzabal'la coşan İspanya, farklı kazandı!
EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren İspanya, özel maçta Andorra ile karşılaştı.

Estadio Municipal'de oynanan maçı İspanya 5-0 kazandı. Luis de La Fuente'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Ayoze perez, 53, 66 ve 73. dakikalarda Mikel Oyarzabal ve 81. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Karşılaşmaya hat-trick yapan Oyarzabal damga vururken, Ayoze Perez ise 1 gol 1 asistle yıldızlaştı.

EURO 2024'te Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek İspanya, ilk maçını 15 Haziran'da Hırvatistan'a karşı oynayacak.

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