Mikel Oyarzabal'la coşan İspanya, farklı kazandı!

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren İspanya, özel maçta Andorra ile karşılaştı.



Estadio Municipal'de oynanan maçı İspanya 5-0 kazandı. Luis de La Fuente'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Ayoze perez, 53, 66 ve 73. dakikalarda Mikel Oyarzabal ve 81. dakikada Ferran Torres kaydetti.



Karşılaşmaya hat-trick yapan Oyarzabal damga vururken, Ayoze Perez ise 1 gol 1 asistle yıldızlaştı.



EURO 2024'te Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek İspanya, ilk maçını 15 Haziran'da Hırvatistan'a karşı oynayacak.



