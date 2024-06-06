Milli okçular, Avrupa GP'sinde finale yükseldi

Klasik yay ve makaralı yay karışık takımları, Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinde finale yükseldi.



Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen organizasyonda karışık takım müsabakaları yapıldı.



Dünya Yenihayat ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 6-2, çeyrek finalde Romanya'yı 6-2 ve yarı finalde Kore'yi 5-3 yenerek finalist oldu.



Hazal Burun ve Emircan Haney'den oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı da çeyrek finalde İsviçre'yi 155-149 ve yarı finalde Estonya'yı 156-152 mağlup ederek adını finale yazdırdı.



7 Haziran Cuma günü yapılacak altın madalya maçlarında Klasik Yay Karışık Takımı, Almanya, Makaralı Yay Karışık Takımı ise Avusturya ile karşılaşacak.





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