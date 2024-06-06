Rhonex Kipruto'ya 6 yıl men cezası

Erkekler 10 kilometre yol koşusu dünya rekortmeni Rhonex Kipruto'ya doping yaptığı gerekçesiyle 6 yıl men cezası geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Rhonex Kipruto'ya 6 yıl men cezası
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05 Haziran 2024 22:00
Son güncelleme 06 Haziran 2024 00:11
Erkekler 10 kilometre yol koşusu dünya rekorunun sahibi Kenyalı atlet Rhonex Kipruto, doping yaptığı gerekçesiyle 6 yıl men cezası aldı.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, biyolojik pasaportunda sapmalar tespit edilen Kipruto, 11 Mayıs 2023'ten itibaren 6 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

Ayrıca 24 yaşındaki sporcunun 2 Eylül 2018'den 11 Mayıs 2023'e kadar aldığı dereceler silindi. Kipruto böylece dünya rekoru kırdığı 2020 Valencia 10K Yarışı ve 10 bin metrede bronz madalya kazandığı 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan diskalifiye edildi.

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