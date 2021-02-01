Hatayspor, Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı transfer ettiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor, Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti
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01 Şubat 2021 17:32
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 23 yaşındaki kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, geçen sezon Eskişehirspor forması giyen kaleci Ekrem ile anlaşmaya vardı.

Hatayspor, Ekrem Kılıçarslan ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.



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