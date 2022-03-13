Hatayspor'da, Beşiktaş mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 30. haftada oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor'da, Beşiktaş mesaisi başladı
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13 Mart 2022 18:05
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, VavaCars Fatih Karagümrük maçında 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular yenilenme, diğerleri pas ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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