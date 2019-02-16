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Hatayspor - Adana Demirspor maçına Yusuf Abdioğlu damgası

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Hatayspor ile Ümit Özat'ın çalıştırdığı Adana Demirspor karşılaştı

Kaynak: Sporx.com
Hatayspor - Adana Demirspor maçına Yusuf Abdioğlu damgası
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16 Şubat 2019 15:29
Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Hatayspor ile Ümit Özat'ın çalıştırdığı Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Hatayspor 72. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun golü ile öne geçerken, aynı isim bu kez 78'de kendi filelerini sarstı.

Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 37 puana çıkarken, Adana Demirspor da 31 puana yükseldi.  Ümit Özat ikinci maçında ilk puanına ulaştı

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor sahasında Altınordu'yu konuk edecek.

 




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