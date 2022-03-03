Hatay'da Benzia, Traore'yi aratmadı

Atakaş Hatayspor ara transferde kadrosuna kattığı futbolcularla sayısal anlamda geniş bir kadroya sahip olurken, Fransa'nın Dijon takımından kiralanan Yassine Benzia, verdiği katkı ile Adama Traore'nin yokluğunda orta sahayı toparladı.



Bordo-Beyazlı forma altında 3 maça çıkan Cezayirli orta saha oyuncusu attığı bir gol ve yaptığı bir asistle takımına katkı verdi. Özellikle Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında attığı müthiş golle dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'nin formasını giymişti.



ERDOĞAN ONA GÜVENİYOR



Devre arasında Bordo-Beyazlıların kadrosuna kattığı Yassine Benzia'ya Teknik Direktör Ömer Erdoğan'da çok güveniyor. Fransa'nın Dijon takımında forma giyerken 6 aylığına kiralanan ve Bordo-Beyazlı formayı ilk olarak Göztepe maçında giyen Benzia, oynadığı futbolla yeni takımına çabuk uyum sağladığını gösterdi. Fenerbahçe karşısında Bordo-Beyazlı formayı ikinci kez giyen Cezayir asıllı Fransız oyuncu, Yeni Malatyaspor karşısında kazanılan serbest vcuruşta topun başına geçti. Mükemmel bir vuruşla topu 90 diye tabir edilen yere göndererek takımını 2-0 öne geçiren Benzia, Göztepe karşısında alınan galibiyette El Kaabi'ye yaptığı asistlede büyükt rol oynamıştı.



GAZİANTEP'TE DE HATAY'IN EN BÜYÜK SİLAHI



Oynadığı 3 maçta takımına 1 gol bir asistlik katkı yapan tecrübeli orta saha oyuncusu Atakaş Hatayspor'un Gaziantep karşısında da en büyük silahlarından biri olacak. Sakatlığı devam eden Adama Traore'nin yokluğunda takımının orta sahasını sırtlayan ve orta sahayı adeta toparlayan Benzia, Mami Diouf, Ayoub El Kabii ve Ruben Riberio ile birlikte bordo-beyazlıların en büyük gol silahı olacak.



Pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdüren Benzia, oynadığı 3 maçta bir asist ve bir golle takımına katkı verdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.





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