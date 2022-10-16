Hatay BB, Kayseri Basketbol'u farklı geçti

Basketbol Kadınlar Süper Ligi 2. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kayseri Basketbol'u 89-70 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Hatay BB, Kayseri Basketbol'u farklı geçti
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16 Ekim 2022 18:18
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 89-70 mağlup etti.
 Salon: Antakya

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Burak Anlatıcı, Hasan Ok

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 3, Büşra Akbaş 7, Ayşe Cora 12, Büşra Akgün 5, Prints 12, Tuğçe Canıtez 10, Gizem Başaran Turan 6, Prince 18, Gatling 16

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 27, Sevgi Tonguç, Burcu Yağan 8, Mısra Albayrak, Şuğranur Sönmez 3, Hayes 10, Kalu 20, Feray Dalkılıç, Nisa Yalçın 2, Eylül Minez

1. Periyot: 21-17

Devre: 44-33

3. Periyot: 69-55

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