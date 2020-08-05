Hasenhüttl, Premier Lig'de ayın teknik direktörü

Southampton'ı çalıştıran Ralph Hasenhüttl, İngiltere Premier Lig'de temmuz ayının teknik direktörü oldu

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Hasenhüttl, Premier Lig'de ayın teknik direktörü
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05 Ağustos 2020 14:30
Southampton'ı çalıştıran Ralph Hasenhüttl, İngiltere Premier Lig'de temmuz ayının teknik direktörü seçildi. 

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 52 yaşındaki Hasenhüttl'ın bu ödüle layık görülen ilk Avusturyalı teknik direktör olduğu kaydedildi.

Hasenhüttl yönetiminde temmuz ayında 6 maça çıkan ve hiç mağlup olmayan Southampton, Manchester City'yi 1-0 yenerken, Manchester United ile 2-2 berabere kalmıştı. 

Aralık 2018'den bu yana Southampton'da görev yapan deneyimli teknik adam, oylamada Pep Guardiola, Jose Mourinho, David Moyes ve Ole Gunnar Solskjaer'i geride bıraktı. 




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