Hasan Özer: 'Dersimizi aldık'

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hasan Özer, ligin uzun bir maraton olduğunu, takımı ve oyunu geliştirmeleri gerektiğini belirtti.



Sarı-siyahlı takım, ligin 10. haftasında 23 Ekim Pazar günü karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hasan Özer yönetiminde gerçekleştirdi.



Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Özer, Malatya'da forma giydiği dönemde milli takıma seçildiğini, bu nedenle Malatya'nın futbol hayatında önemli bir yeri bulunduğunu belirtti.



Hikmet Karaman'ın yanında Malatya'da yardımcı antrenörlük de yaptığını hatırlatan Özer, kente ve taraftara yabancı olmadığını söyledi. Zorluklara rağmen başarıya ulaşmak istediklerini dile getiren Özer, şöyle konuştu:



"Elimizde iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Genç, öğrenmeye açık, mücadele etmeye ve başarmaya aç bir ekiple çalışıyoruz. Erzurum maçını bir ders olarak görüyoruz. Dersimizi aldık. Hafta içi de Bandırma deplasmanından önce çalıştık. Bandırmayı çok iyi analiz ederek, taktik ve strateji belirledik. Çalışmalarımızın karşılığını oyuncular sahada verdi. Takdir edilecek oyun ortaya koydular ve ilk galibiyetimizi alarak hepimizin yüzünü güldürdüler. Takım için daha yeni başlangıç. Önümüzde uzun maraton var, bunu en güzel şekilde geçirmemiz için takımımızı ve oyunumuzu geliştirmeliyiz. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız."



"Gurur duyacak futbol ortaya koymaya devam edeceğiz"



Farklı bir antrenman ve oyun anlayışıyla ligde mücadele ettiklerin kaydeden Özer, "Gurur duyacak futbol ortaya koymaya devam edeceğiz ama ayağımızın da yere basması gerektiğini düşünüyorum. Sadece bir maç kazandık. Bandırma maçında çok iyi bir oyun vardı ama ayağımızı yere basarak haddimizi bilerek oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde oyuncularımı uyararak çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.



Göztepe karşısında hedef 3 puan



Savunma oyuncusu Philip Gameli Awuku ise Bandırma karşısında alınan 3 puanın önemine dikkati çekerek, "Yeni hoca bize yeni oyun mantalitesi getirdi, biz de bunu sahada uygulayabilirsek çok iyi sonuçlar alacağımıza eminim. Bu sonuçla aslında kendimizi gördük. Derbi gibi gördüğümüz Göztepe maçını da kazanarak takıma daha fazla moral getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.





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