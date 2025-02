Hasan Çavuşoğlu: 'Yapı var diyorsunuz, isim söylemiyorsunuz'

"Hakem hatası dünyanın her yerinde var"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gazetecilere, Türk futbolun son yıllarda geldiği noktanın "içler acısı" olduğunu söyledi. Burada en büyük hatanın kulüp yöneticilerinde olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, futbolda hakem hatalarını hep gördüğünü belirtti.Futbol olduğu sürece hakem hatalarının olmaya devam edeceğini anlatan Çavuşoğlu, hakemlerin kasti olarak bir maça etki yapmak için düdük çaldıklarını düşünmediğini vurguladı.Çavuşoğlu, kulüplerin, yöneticilerin ve futbol takımlarının hedefleri olduğu gibi hakemlerin de kendilerine göre amaçları, hedefleri olduğunun altını çizerek, "Bu sene herkes MHK ve hakemlere yükleniyor. Geçen sene daha farklıydı. Bir takımın sahadan çekilmesi o kulübün başkanı, yöneticilerinin takdirinde olan bir şey. Ama tabii biz de üzülüyoruz. Türk futbolu adına olmaması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.Maçlarda yanlış verilen penaltılar, VAR'dan dönen pozisyonların olabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, kendilerinin Göztepe maçında 3 pozisyonun VAR'dan döndüğünü hatırlattı.Maçlarda yerli veya yabancı hakemin fark etmediğini, hatanın her iki taraftan da gelebileceğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:"Kulüp başkanlarımız, yabancı hakemleri özellikle çok istediler. Oysa hakem hatası dünyanın her yerinde var. Bizim maçlarımızda da hatalar oldu. Ama bizler de hakemlerin üzerine çok gidiyoruz. Hakemler de ne yapacağını şaşırmış durumda. Çok sağlıklı maçlar yönetemiyorlar. Çünkü sürekli hakemlere bir baskı uygulanıyor. Oysa hakemleri kazanmamız lazım. Her hatalı maç yöneten, bir hata yapan hakeme düdük astırırsak, 'düdük assınlar' dersek bu olmaz. Burada birlik beraberlik içerisinde bunları yürütmemiz lazım. Maalesef bunu beceremiyoruz. Dolayısıyla gelinen noktada dünyaya rezil oluyoruz. Herkes Türkiye'de futbolun geldiği noktayı konuşuyor. Ben en çok buna üzülüyorum."Çavuşoğlu, futbolda kulüp başkanlarının, futbolcuların, teknik direktörlerin de hata yaptığını ancak bir hakemin hata yaptığında direkt hedef noktası haline geldiğini dile getirerek, son günlerde yaşananlardan hep birlikte dersler çıkarmaları gerektiğini vurguladı.Türk futbolu için iyi şeyler yapmaları gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama sonuç odaklı değil. Bir kere herkes çok konuşuyor. Çok konuşan kulüp başkanlarımız var. Gereksiz konuşan kulüp başkanları, kulüp yöneticileri var. Kimin ne dediği de belli değil. Son zamanlarda 'yapı, yapı, yapı' söylemleri var. 'Yapı var.' diyorsunuz da kim? Onu da açıklayın bilelim. Yani 'Yapı var.' diyorsunuz, yapının arkasında isim söylemiyorsunuz. Kimden korkuyorsunuz? Ben şahsen böyle bir şey ima etsem kim olduklarını söylerim. Yani böyle bir kanıya varsam, yapının başında kimlerin olduğunu, kimlerin yapıyı yönettiğini isim isim söylerim. Siz de söyleyin. Herkes bir yapıdan bahsediyor. Bu yapı nerede? Yurt dışında ve yurt içinde, nerede? Yapıyı kim yönetiyor? Yapının içerisinde kimler var? Bunu konuşun. O da yok ortada. Herkes konuşuyor ve çok konuşuyoruz."Futbolun yeşil sahalarda oynandığını hatırlatan Çavuşoğlu, yönetimsel olarak yapılan saldırıları, hakaretleri doğru bulmadığını ifade etti.Çavuşoğlu, hakem hatalarının her takım için geçerli olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:"Bazı teknik direktörler, hakemlere hakaret ediyor. Hakemler duymazdan geliyor. Hakemlerimiz buna dikkat etmesi lazım. Hiç kimseden korkmayın. Anadolu takımını da büyük takımları da hiç ayırt etmeyin. Cesaretli olun. Sizin her zaman yönetimsel olarak yanınızdayız. Genç hakemlerin çıkmasını, hakemlerin ileriye gitmesi için her zaman desteğimiz var. Desteğimiz de devam edecek. Ama siz de büyük takımın futbolcusuymuş, büyük takımın hocasıymış, size edilen hakaretleri göz ardı etmeyin arkadaşlar. Sizler bu Türk futbolunu yöneteceksiniz."Çavuşoğlu, Türk futbolunu yönetmek için 85 milyonluk bir nüfusun içerisinde yetenekli hakemlerin çıkartılabileceğinin de altını çizerek, "Biz işimize bakıyoruz. Bizim hiç kimseyle bir problemimiz olmaz. Hiçbir kulüple de problemimiz olmaz. TFF ve MHK ile de problemimiz olmamıştır. Hatalar var mı? Bize de var ama biz birlik beraberlik içerisinde Türk futbolunu daha iyiye gitmesi için bütün kulüp başkanları, alt ligler de dahil olmak üzere bütün kulüp başkanlarına hepimize burada görev düştüğünü inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.