Harry Kane, Haaland'ı geçti!

Bayern Münih'in Augsburg ile oynadığı maçta hat-trick yapan Harry Kane, Bundesliga'da 50 gole en çabuk ulaşan futbolcu oldu ve bu alanda Erling Haaland'ın rekorunu kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Harry Kane, Haaland'ı geçti!
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23 Kasım 2024 14:13
Bayern Münih'in golcü futbolcusu Harry Kane, Bundesliga'da rekor kırdı.

İngiliz golcü, Augsburg karşısında hat-trick yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, bu 3 golüyle Bundesliga'da 50 gole en çabuk ulaşan oyuncu oldu. Kane, Bundesliga'da 50 gole 43 maçta ulaştı.

Bu rekor daha önce Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'a aitti. Norveçli golcü, Dortmund'da forma giydiği dönemde Bundeliga'da 50 gole 50 maçta ulaşmıştı.

KANE'İN TOPLAM PERFORMANSI

Bayern Münih'in geçen sezon Tottenham'dan kadrosuna kattığı Kane, Alman ekibinde sahaya çıktığı 62 maçta 62 gol attı ve 21 asist yaptı.

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