Harry Kane: '100 gol atsam da kazanamam'

Bayern Münih'in golcü futbolcusu Harry Kane, Ballon d'Or ödülü ile ilgili konuştu.



İngiliz golcü, ödül için gol sayısının yeterli olmadığını ve büyük kupa kazanmak gerektiğini dile getirdi.



Kane, "Bu sezon 100 gol atabilirim ama Şampiyonlar Ligi veya Dünya Kupası'nı kazanamazsam, muhtemelen Ballon d'Or'u da kazanamayacağım. Bu durum Erling Haaland veya diğer oyuncular için de geçerli." sözlerini sarf etti.



Bayern Münih forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan Kane, 23 gol attı ve 3 asist yaptı.



