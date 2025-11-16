16 Kasım
Macaristan-İrlanda
17:00
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
17:00
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Harry Kane: "100 gol atsam da kazanamam"

Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, Ballon d'Or ödülü için Şampiyonlar Ligi veya Dünya Kupası'nı kazanmak gerektiğini söyledi.

calendar 16 Kasım 2025 12:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'in golcü futbolcusu Harry Kane, Ballon d'Or ödülü ile ilgili konuştu.

İngiliz golcü, ödül için gol sayısının yeterli olmadığını ve büyük kupa kazanmak gerektiğini dile getirdi.

Kane, "Bu sezon 100 gol atabilirim ama Şampiyonlar Ligi veya Dünya Kupası'nı kazanamazsam, muhtemelen Ballon d'Or'u da kazanamayacağım. Bu durum Erling Haaland veya diğer oyuncular için de geçerli." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan Kane, 23 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
