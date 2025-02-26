Dallas Mavericks, Luka Doncic'i takas edip yerine Anthony Davis'i alarak büyük eleştirilere maruz kaldı. Ancak şimdi, bu hamlenin perde arkasındaki nedenler ortaya çıkmaya başladı.



The Stein Line'ın NBA analisti Marc Stein'in haberine göre, Mavericks genel menajeri Harrison, takımın artık Doncic merkezli olmamasını istiyordu:



"Lig kaynaklarından gelen söylentilere göre, Dallas'ın karar vericileri – özellikle GM Nico Harrison – Mavericks'in artık Doncic etrafında dönmesini istemiyordu ve onu en geç bu yaz takas etmeye kararlıydı."



Mavericks yönetimi, Doncic'in çalışma disiplini ve fiziksel kondisyonundan memnun değildi ve onlara göre zaman içinde Doncic'in liderlik ve savunma konularındaki eksiklikleri daha belirgin hale geldi.



Harrison hiçbir zaman Doncic'i resmi olarak takas bloğuna koymasa da, onu artık "dokunulmaz" olarak görmüyordu. Bu durum, Lakers'a tarihi bir hamle yapma fırsatı sundu.



Harrison ve Lakers GM'i Rob Pelinka, haftalar süren gizli görüşmelerin ardından büyük takas anlaşmasını tamamladı. Böylece Dallas, 25 yaşındaki süperstarını savunma uzmanı Anthony Davis ile takas etti.



