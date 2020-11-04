UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında temsilcimiz Başakşehir ile İngiliz devi Manchester United karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.



Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü 13. dakikada Demba Ba attı. İlk golün asistini yapan Edin Visca, 40. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Manchester United, 43. dakikada Anthony Martial ile maçın skorunu belirledi.



Başakşehir, bu sonuçla birlikte grupta puanını 3'e yükseltti. İlk 2 maçını kazanan Manchester United ise 6 puanda kaldı. Öte yandan, Manchester United İstanbul'da oynadığı son 3 maçında da mağlup oldu. İngiliz devi daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.



Grubun 4. hafta maçında Başakşehir ile Manchester United, 24 Kasım Salı günü karşı karşıya gelecek.



OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK



UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında Manchester United'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Paris Saint-Germain (PSG) maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.



Okan Buruk, PSG'ye 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Mehmet Topal'ın yerine Danijel Aleksic'e, sakatlığı bulunan Enzo Crivelli'nin yerine de Demba Ba'ya ilk 11'de şans verdi.



Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç ve Demba Ba'dan oluşturdu.



CRIVELLI VE MAHMUT TEKDEMİR YOK



Turuncu-lacivertli ekipte, geçen hafta sonu ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Enzo Crivelli ile sakatlığı süren Mahmut Tekdemir kadroda yer almadı.



Takımla antrenmanlara başlayan ancak henüz hazır olmayan Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.



İstanbul ekibinde bir diğer eksik ise uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Junior Caiçara.



TRİBÜNLERDE TÜRK BAYRAKLARI YER ALDI



Medipol Başakşehir'in, Manchester United ile oynadığı mücadele için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev Türk bayrakları yer aldı.



Kale arkası tribünlere serilen bayraklar, locaların üzerindeki tribünlere de asıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Manchester United'ın gelişen atağında Van de Beek, Medipol Başakşehir ceza sahası dışında bekleyen Luk Shaw'a pasını attı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda top ters direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Medipol Başakşehir'in atağında sol kanatta Deniz Türüç ile verkaç yapan Visca, açısını düzeltip çok sert vurdu, top az farkla üstten dışarıya çıktı.

13. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın kendi ceza sahasından attığı uzun pası kontrol eden Demba Ba, rakip ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Henderson ile karşı karşıya kalan Senegalli oyuncu, ayak içiyle köşeye yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

32. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Visca, sol kanattan bindiren Bolingoli'nin önüne topu gönderdi. Bu oyuncunun altıpas önüne yaptığı ortada Aleksic kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Henderson'da kaldı.

40. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç, Van de Beek'ten kaptığı topla sol kanattan hızla ilerledi. Ceza sahası içindeki Demba Ba'ya yerden pasını gönderdi. Demba Ba topun üstünden atladı ve geriden gelen Visca düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

43. dakikada Manchester United farkı 1'e indirdi. Shaw'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada boşta kalan Martial kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



56. dakikada Manchester United, Medipol Başakşehir kalesini cepheden gören pozisyonda serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Bruno Fernandes'in şutunda, Mert Günok meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

81. dakikada atılan uzun pasta rakibinden topu kapan Gulbrandsen, Manchester United ceza sahasına girdi. Dar açıdan, önündeki rakibine rağmen sert bir şut attı, Maguire'a çarpan top kornere gitti.

90+2. dakikada Epureanu mutlak bir golü önledi. Shaw'ın sol kanattan kullandığı kornerde Matic'in indirdiği topa Mehmet Topal ters bir vuruş yaptı, kaleci Mert'i geçen topu Epureanu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)



Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan (Dk. 87 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 90 Ponck), Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 79 Gulbrandsen)



Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka (Dk. 76 Fosu-Mensah), Tuanzebe (Dk. 46 McTominay), Maguire, Shaw, Matic, Van de Beek (Dk. 61 Pogba), Mata (Dk. 61 Cavani), Bruno Fernades, Martial, Rashford (Dk. 76 Greenwood)



Goller: Dk. 13 Demba Ba, Dk. 40 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 43 Martial (Manchester United)



Sarı kartlar: Dk. 20 Tuanzebe (Manchester United), Dk. 89 Skrtel (Medipol Başakşehir)







