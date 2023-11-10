Hari Vukas: 'Bailly hastaneye kaldırıldı'

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, Bodo/Glimt'e 2-1 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Hırvat antrenör, "Hayal kırıklığına uğradık. Kazansaydık, yolumuza devam edecektik ama üzgünüz. İyi bir durumda değiliz. İdmanda yeterince çalışıyoruz ama maçlara yansımıyor. Oyuncuların hazır olduğunu düşünüp görüyoruz ama maçta hep bir şey eksik oluyor. Eksik ne? Bazen şut, bazen birebirler... Evet, iyi değiliz. Daha çok çalışmak ve bu mağlubiyetleri galibiyetlere çevirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.
"BAILLY, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ"
Hari Vukas, maç içerisinde baş dönmesi nedeniyle oyundan çıkan Bailly hakkında gelen soruya, "Eric Bailly baş travması yaşadı. Şu anda hastanede ve kontrol altında. Çok ciddi gözükmüyor durumu ama sağlık ekibi bilgi verecek." cevabını verdi.
"KÖTÜ GİDİŞATTAN HERKES SORUMLU"
Hari Vukas, "Bu kötü gidişatta herkes sorumlu. İyi durumda değiliz ama hepimiz profesyonel olmak zorundayız. Bunun için herkes çaba göstermeli. Beşiktaş büyük bir aile, bu sonuçlar yakışmıyor. Kötü oynuyoruz ve bu seviye asla Beşiktaş seviyesi değil." dedi.
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA
Beşiktaş Kulübü'nden gece saatlerinde Eric Bailly ile ilgili yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın 27. dakikasında yaşadığı bilinç kaybı ve baş dönmesi nedenleriyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Eric Bailly'nin yapılan beyin tomografisinde hiçbir pozitif bulguya rastlanmamıştır." denildi.
Mücadeleyi değerlendiren Hırvat antrenör, "Hayal kırıklığına uğradık. Kazansaydık, yolumuza devam edecektik ama üzgünüz. İyi bir durumda değiliz. İdmanda yeterince çalışıyoruz ama maçlara yansımıyor. Oyuncuların hazır olduğunu düşünüp görüyoruz ama maçta hep bir şey eksik oluyor. Eksik ne? Bazen şut, bazen birebirler... Evet, iyi değiliz. Daha çok çalışmak ve bu mağlubiyetleri galibiyetlere çevirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.
"BAILLY, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ"
Hari Vukas, maç içerisinde baş dönmesi nedeniyle oyundan çıkan Bailly hakkında gelen soruya, "Eric Bailly baş travması yaşadı. Şu anda hastanede ve kontrol altında. Çok ciddi gözükmüyor durumu ama sağlık ekibi bilgi verecek." cevabını verdi.
"KÖTÜ GİDİŞATTAN HERKES SORUMLU"
Hari Vukas, "Bu kötü gidişatta herkes sorumlu. İyi durumda değiliz ama hepimiz profesyonel olmak zorundayız. Bunun için herkes çaba göstermeli. Beşiktaş büyük bir aile, bu sonuçlar yakışmıyor. Kötü oynuyoruz ve bu seviye asla Beşiktaş seviyesi değil." dedi.
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA
Beşiktaş Kulübü'nden gece saatlerinde Eric Bailly ile ilgili yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın 27. dakikasında yaşadığı bilinç kaybı ve baş dönmesi nedenleriyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Eric Bailly'nin yapılan beyin tomografisinde hiçbir pozitif bulguya rastlanmamıştır." denildi.
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