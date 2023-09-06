Phaildelphia 76ers guardı James Harden'ın eski bir başantrenörü, yıldız oyuncuyu güvenilmez olarak nitelendirdi.



Geçtiğimiz günlerde NBA Today programına katılan ESPN muhabiri Ohm Youngmisuk, Harden'ın eski koçlarından biriyle yaptığı bir sohbette şöyle bir detayı paylaştı:



"Geçmişte James Harden'a koçluk yapmış bir kaynak bana, Harden'ı çalıştıran başka bir koçla konuştuğunu ve 'James, belli bir noktaya kadar iyidir.' dediğini söyledi."



Houston Rockets'ın eski başantrenörlerinden Kevin McHale, bu yazın başlarında Heavy Sports'tan Steve Bulpett ile yaptığı bir röportajda, Harden'la geçirdiği zamanın son dönemi üzerine konuşmuş ve eski yıldızının kasıtlı olarak antrenman kampına kilo almış şekilde geldiğini belirtmişti.



