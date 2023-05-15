Philadelphia 76ers yıldızı James Harden, 76ers'ın Boston Celtics'e karşı playofflardan elenmesinin ardından, bu yaz geleceğiyle ilgili nasıl bir karara varacağını henüz düşünmediğini söyledi.



Halihazırda gelecek sezon için 35,6 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip olan ve bu yaz bunu reddederek sınırsız bir serbest oyuncu olabilecek olan Harden, "Bunu düşünmedim bile" şeklinde konuştu.



Bir sonraki fırsatında ne arayacağı sorulduğunda Harden, "Yalnızca rekabet etme şansım olsun istiyorum," dedi.



Harden, koç Doc Rivers ile ilişkisinin "iyi" olduğunu da sözlerine ekledi.



