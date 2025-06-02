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Hansi Flick, İspanya'da yılın teknik direktörü seçildi

Resmi: Hansi Flick, La Liga'da 2024/25 sezonunun en iyi antrenörü seçildi.

calendar 02 Haziran 2025 16:37 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 17:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hansi Flick, İspanya'da yılın teknik direktörü seçildi
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2024/2025 sezonu boyunca üç kez La Liga'da Ayın Teknik Direktörü seçilen Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, şimdi de La Liga'da Sezonun En İyi Teknik Direktörü ödülünü kazandı.

Flick son oylamada Manuel Pellegrini (Real Betis), Jose Bordalas (Getafe ), Manolo Gonzalez, (RCD Espanyol), Michel (Girona FC), Ernesto Valverde (Athletic Club) ve Diego Simeone (Atletico Madrid) gibi isimleri geride bıraktı.

60 yaşındaki Alman taktisyen, kupasız bir sezon geçiren kulübün efsane ismi Xavi Hernandez'in görevden alınmasının ardından geçtiğimiz yaz takımın başına geçti.



Flick, Barcelona'daki ilk sezonunda kulübün gidişatını değiştirdi ve hücuma yönelik bir futbol oynamasını sağladı.

La Liga, Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası'nı kazanarak üçleme yaptı.

Barcelona, La Liga'da sadece altı maç kaybetti ve 102 gol atarak Avrupa'nın en iyi beş liginde en çok gol atan takım oldu.



DALGA KONUSU OLMUŞTU

Sessiz sedasız Barcelona'ya geldiği ilk gün Hansi Flick'in eli çantalı tren garında çekilen fotoğrafı, dalga konusu olmuştu. Sosyal medyada insanlar "Bu adam mı Barcelona'yı kurtaracak?" yorumlarında bulunmuştu.





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