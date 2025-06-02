Hande Baladın ve Sinead Jack-Kısal, Milletler Ligi'nde başarıya inanıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Hande Baladın ve Sinead Jack-Kısal, FIVB Milletler Ligi'nde başarılı bir turnuva geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.Ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi'nin 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'deki ilk etabında ev sahibi ülkenin yanı sıra Fransa, Tayland ve Polonya ile mücadele edecek.Milli takım sezonunun başladığını belirten Hande Baladın,diye konuştu.Takıma katılan yeni oyuncularla birlikte güzel bir kimya oluşturduklarından bahseden milli smaçör, şunları kaydetti:Ay-yıldızlı formayı giyen orta oyuncu Sinead Jack-Kısal, milli takımın güçlü bir ekip olduğunu belirterek Milletler Ligi'nde iyi iş çıkaracaklarına inandığını dile getirdi.Milli takımın İtalya'da oynadığı hazırlık maçlarında gösterdiği performansla gurur duyduğunu vurgulayan 31 yaşındaki voleybolcu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:Eczacıbaşı Dynavit'te sezonun ardından yaşanan ayrılıklara da değinen tecrübeli voleybolcu,diyerek sözlerini tamamladı.