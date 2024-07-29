Hamza Akman'ın yeni adresi belli oluyor!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Hamza Akman ile görüşmelere başladı.
Selçuk İnan'ın takımında görmek istediği 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun imza atmaya yakın olduğu konuşuluyor.
SEZONA BİREYSEL OLARAK HAZIRLANDI
Yeni sezon çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Hamza Akman, Galatasaray ile sözleşme uzatmamıştı.
Genç yıldız ile daha önce Danimarka'nın köklü ekiplerinden Kopenhag'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.
Selçuk İnan'ın takımında görmek istediği 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun imza atmaya yakın olduğu konuşuluyor.
SEZONA BİREYSEL OLARAK HAZIRLANDI
Yeni sezon çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Hamza Akman, Galatasaray ile sözleşme uzatmamıştı.
Genç yıldız ile daha önce Danimarka'nın köklü ekiplerinden Kopenhag'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.
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