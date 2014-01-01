Hammon, Portland'a dargın değil: "İkinci olduğumu biliyordum"

San Antonio Spurs yardımcı koçu Becky Hammon, Portland Trail Blazers'ın başantrenör arayışı sırasında "ikinci sırada olduğunu bildiğini" söyledi.



Trail Blazers, bu yaz baş koçluk pozisyonu için Hammon ile iki kez röportaj yapmış olsa da, Spurs koçu organizasyonun süreç boyunca Chauncey Billups'ı tercih ettiğinin farkında olduğunu belirtti:



"İkinci sırada olduğumu biliyordum, kimi istediklerinin farkındaydım. Ve bunda hiç sorun yok, çünkü hayatım boyunca girdiğim her yarışta geride kalmışımdır. Bu işler böyle gidiyor ama, aynı zamanda neyle karşı karşıya olduğum konusunda da cahil değilim."



Kararından dolayı Blazers'a karşı herhangi bir dargınlık beslemeyen Hammon, ekibin işlerini yürütme konusunda "samimi" olduğuna inandığını belirterek, bir NBA başantrenörlüğü rolü edinmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi:



"Dargın değilim. Bu iş böyle bir iş, ve çok da rekabetçi bir iş. Günün sonunda eğer beni işe almak istiyorsanız, bunun için illa ki bir neden bulursunuz. İstemiyorsanız da aynı şekilde."



Altı kez All-Star seçildiği 16 sezonluk WNBA kariyerinin ardından 2014 yılında Gregg Popovich'in kadrosuna katılan Hammon, işe alındığı sırada lig tarihindeki ikinci kadın koç olmuştu.



44 yaşındaki koç, Aralık 2020'de bir NBA maçında başantrenörlük görevi yapan ilk kadın olarak tarihe geçmişti.



