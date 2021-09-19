Hamidou Traore: "Böyle oynarsak F.Bahçe'ye karşı şansımız yüksek"

Giresunspor'un futbolcusu Hamidou Traore, Konyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hamidou Traore: 'Böyle oynarsak F.Bahçe'ye karşı şansımız yüksek'
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19 Eylül 2021 15:59
Giresunporlu Hamidou Traore, Konyaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Hamidou Traore "Bizim için çok önemli bir maçtı. Dört maçta puan alamadık. Konyaspor'dan 1 puan aldık ama daha iyisini de yapabileceğimize inanıyorum." dedi.

Hafta içi Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili de konuşan Traore "Saha içi ve saha dışı çok farklı. Konyaspor'a karşı oynadığımız gibi oynarsak, Fenerbahçe'ye karşı şansımız çok yüksek olur." ifadelerini kullandı.


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