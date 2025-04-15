Halkbank'ta ikinci Radostin Stoychev dönemi başladı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda ikinci görev dönemine başlayan Bulgar başantrenör Radostin Stoychev, "Yeni gelmedim, geri geldim." dedi.



Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Stoychev, başkent ekibinde uyum sorunu yaşamadığının altını çizerek, "Yeni gelmedim, geri geldim. Gerçekten ve büyük bir içtenlikle böyle hissediyorum. Zira burada yeniden gördüğümde beni mutlu eden birçok insan var. Hepsinin yüzünden pozitif enerji fışkırıyor. Benim için fark yaratan da bu. Çevremde pozitif, birlikte bir şeyler başarmak isteyen insanlar gördüğümde ben de mutlu oluyorum. Bu yüzden gerçekten geri geldiğimi hissediyorum." ifadelerini kullandı.



Halkbank'ın seviyesinin çok geliştiğini gözlemlediğini aktaran başanternör, şöyle devam etti:



"Avrupa'nın en iyi organize olmuş kulüplerinden biri ve bu kulübün bir parçası olmaktan çok mutluyum. Türk voleybolu da çok değişmiş. İzleyebildiğim maçlarda bunu gördüm. 5-6 takımın yüksek düzeyde olduğunu söylemeliyim. Büyük, tecrübeli isimler oynuyor. Gelecek sezon bizim için kesinlikle ilginç olacak. Yüksek seviyede geçeceğine inandığım çekişmede yer alacağım için heyecanlıyım. Yeni sezona başlamak için sabırsızım. Bu, benim içimde derin bir his. Gelecek sezon iyi sonuçlar almak için hırsımız var."



Stoychev, Halkbank'ın, ikinci döneminde de Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacağının hatırlatılması üzerine, "Bu doğru ama ben 8 kez Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yer aldım. Bu, benim için yeni bir şey değil. Yani 9. dörtlü finalimi oynayacağım ve yeterli deneyimim var. Fakat bu seneki dörtlü final için benim bir katkım olmadı. Bu başarının sahibi kulüp ve önceki teknik heyet. Ama elbette orada başarı için elimden gelenin en iyisini yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.



Halkbank'ta daha önce 2013-2014 sezonunda görev yapan 55 yaşındaki Radostin Stoychev, kariyerinde çalıştırdığı takımlarla 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 de Dünya Kulüpler Şampiyonası kupası kazandı.



