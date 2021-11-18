Halkbank, Marek Union-Ivkoni'ye set vermedi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li finaller turu rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi Marek Union-Ivkoni'yi 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, Marek Union-Ivkoni'ye set vermedi
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18 Kasım 2021 17:21
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nda Halkbank, 32'li finaller turu rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi Marek Union-Ivkoni ile karşılaştı.

Mücadeleyi Halkbank 3-0 kazandı.

İlk maçı da 3-0 alan başkent temsilcisi adını 16'lı finallere yazdırdı. Halkbank bu turda Bosna Hersek ekibi OK Bosna'yla karşılaşacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Siarhei Budzeika (Belarus), Raymond Haamberg (Hollanda)

Halkbank: Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam)

Marek Union-Ivkoni: Tsvetanov, Damyanov, Uzunov, Ivanov, Yankov, Dulchev (Mehandzhiyski, Kostikj, Nikolov, Iliev)

Setler: 16-25, 10-25, 13-25

Süre: 53 dakika (19, 18, 16)


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