Halil Umut Meler'e 98 gün sonra VAR görevi

Tecrübeli hakem Halil Umut Meler, 98 gün sonra Süper Lig'deki bir maçın VAR hakemliğini yapacak: Konyaspor - Kasımpaşa.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Halil Umut Meler'e 98 gün sonra VAR görevi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2023 12:20
Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Halil Umut Meler, bu sezon ikinci kez VAR koltuğunda oturacak.

13. haftada oynanacak Konyaspor - Kasımpaşa maçında VAR hakemi olarak görev yapacak olan Halil Umut Meler, tam 98 gün sonra VAR koltuğunda oturmuş olacak.

Halil Umut Meler, son olarak ligin 2. haftasında oynanan Hatayspor - Kasımpaşa maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

Meler, ligin 12. haftasında ise Adana Demirspor ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maçın orta hakemi olarak görev almıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery