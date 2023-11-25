Halil Umut Meler'e 98 gün sonra VAR görevi

Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Halil Umut Meler, bu sezon ikinci kez VAR koltuğunda oturacak.



13. haftada oynanacak Konyaspor - Kasımpaşa maçında VAR hakemi olarak görev yapacak olan Halil Umut Meler, tam 98 gün sonra VAR koltuğunda oturmuş olacak.



Halil Umut Meler, son olarak ligin 2. haftasında oynanan Hatayspor - Kasımpaşa maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.



Meler, ligin 12. haftasında ise Adana Demirspor ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maçın orta hakemi olarak görev almıştı.





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