Halil Umut Meler'e 98 gün sonra VAR görevi

Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Halil Umut Meler, bu sezon ikinci kez VAR koltuğunda oturacak.
13. haftada oynanacak Konyaspor - Kasımpaşa maçında VAR hakemi olarak görev yapacak olan Halil Umut Meler, tam 98 gün sonra VAR koltuğunda oturmuş olacak.
Halil Umut Meler, son olarak ligin 2. haftasında oynanan Hatayspor - Kasımpaşa maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.
Meler, ligin 12. haftasında ise Adana Demirspor ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maçın orta hakemi olarak görev almıştı.
13. haftada oynanacak Konyaspor - Kasımpaşa maçında VAR hakemi olarak görev yapacak olan Halil Umut Meler, tam 98 gün sonra VAR koltuğunda oturmuş olacak.
Halil Umut Meler, son olarak ligin 2. haftasında oynanan Hatayspor - Kasımpaşa maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.
Meler, ligin 12. haftasında ise Adana Demirspor ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maçın orta hakemi olarak görev almıştı.
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