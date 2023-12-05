forması altında son dönemde performansını üst seviyelere taşıyan, ülkesinde gündem oldu.Fas basını, attığı son 8 golün 7'sini uzaktan kaydeden Ziyech içinyorumunu yaptı.Haberin detayında ise Sarı-Kırmızılı taraftarların yıldız oyuncuya 'Yargıç' lakabını taktığı dile getirildi.Sarı Kırmızılılar, 30 yaşındaki hücum jokerini sezon başında Chelsea'den bedelsiz olarak kiralamıştı. Cimbom, sözleşmeye bedelsiz satın alma maddesini de ekletti.Ziyech, Galatasaray formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol attı, 2 de asist yaptı.Ziyech, bu sezon G.Saray'dan 3 milyon 587 bin euro alacak. Solak yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Ziyech'in 2019 yılında piyasa değeri 50 milyon euro seviyelerine kadar çıkmıştı.