Hakim Ziyech, ülkesinde gündem oldu!

GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech'in Galatasaray'daki performansını Fas basını, "Türkiye'de kısa sürede kahraman haline geldi" ifadeleriyle yorumladı.

, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech, ülkesinde gündem oldu!
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05 Aralık 2023 12:02
Galatasaray forması altında son dönemde performansını üst seviyelere taşıyan Hakim Ziyech, ülkesinde gündem oldu.

Fas basını, attığı son 8 golün 7'sini uzaktan kaydeden Ziyech için "Hakim, Türkiye'de kısa sürede kahraman haline geldi" yorumunu yaptı.

Haberin detayında ise Sarı-Kırmızılı taraftarların yıldız oyuncuya 'Yargıç' lakabını taktığı dile getirildi.

Sarı Kırmızılılar, 30 yaşındaki hücum jokerini sezon başında Chelsea'den bedelsiz olarak kiralamıştı. Cimbom, sözleşmeye bedelsiz satın alma maddesini de ekletti.

4 GOL 2 ASİST

Ziyech, Galatasaray formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol attı, 2 de asist yaptı.



50 MİLYON EURO'YA ULAŞMIŞTI

Ziyech, bu sezon G.Saray'dan 3 milyon 587 bin euro alacak. Solak yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Ziyech'in 2019 yılında piyasa değeri 50 milyon euro seviyelerine kadar çıkmıştı. 

 
 

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