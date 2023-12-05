Galatasaray forması altında son dönemde performansını üst seviyelere taşıyan Hakim Ziyech, ülkesinde gündem oldu.
Fas basını, attığı son 8 golün 7'sini uzaktan kaydeden Ziyech için "Hakim, Türkiye'de kısa sürede kahraman haline geldi" yorumunu yaptı.
Haberin detayında ise Sarı-Kırmızılı taraftarların yıldız oyuncuya 'Yargıç' lakabını taktığı dile getirildi.
Sarı Kırmızılılar, 30 yaşındaki hücum jokerini sezon başında Chelsea'den bedelsiz olarak kiralamıştı. Cimbom, sözleşmeye bedelsiz satın alma maddesini de ekletti.
4 GOL 2 ASİST
Ziyech, Galatasaray formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol attı, 2 de asist yaptı.
50 MİLYON EURO'YA ULAŞMIŞTI
Ziyech, bu sezon G.Saray'dan 3 milyon 587 bin euro alacak. Solak yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Ziyech'in 2019 yılında piyasa değeri 50 milyon euro seviyelerine kadar çıkmıştı.
Fas basını, attığı son 8 golün 7'sini uzaktan kaydeden Ziyech için "Hakim, Türkiye'de kısa sürede kahraman haline geldi" yorumunu yaptı.
Haberin detayında ise Sarı-Kırmızılı taraftarların yıldız oyuncuya 'Yargıç' lakabını taktığı dile getirildi.
Sarı Kırmızılılar, 30 yaşındaki hücum jokerini sezon başında Chelsea'den bedelsiz olarak kiralamıştı. Cimbom, sözleşmeye bedelsiz satın alma maddesini de ekletti.
4 GOL 2 ASİST
Ziyech, Galatasaray formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol attı, 2 de asist yaptı.
50 MİLYON EURO'YA ULAŞMIŞTI
Ziyech, bu sezon G.Saray'dan 3 milyon 587 bin euro alacak. Solak yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Ziyech'in 2019 yılında piyasa değeri 50 milyon euro seviyelerine kadar çıkmıştı.