Hakemler Birliği'nden Milan'a özür mesajı

Milan'ın sahasında 2-1 kaybettiği Spezia maçının hakemi Marco Serra'nın hatalı kararları İtalya'da gündem oldu!

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Hakemler Birliği'nden Milan'a özür mesajı
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18 Ocak 2022 02:39
Milan'ın sahasında Spezia'ya son saniye golüyle 2-1 yenildiği maçtaki hakem kararları İtalya'da gündem oldu.

Maçın hakemi Marco Serra'nın karşılaşma yönetimi büyük tepki çekerken İtalya Hakem Birliği'nin maçın ardından Milan kulübüne özür mesajı gönderdiği belirtildi. Öte yandan 39 yaşındaki hakem Serra'nın en az 2 hafta maç almadan dinlendirileceği İtalyan basınında yer aldı.

90+2'de Milan'ın bulduğu golde hakem Serra'nın avantajı kullanmayıp oyunu durdurması üzerine Milanlı oyuncular büyük tepki gösterdi.



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