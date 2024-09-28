Hakem penaltı dedi, VAR iptal etti!

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta tartışılan bir penaltı pozisyonu yaşandı.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Fall'un içeri çevirdiğ topu Jakobs karşıladı. Hakem Oğzuhan Çakır, Jakobs'un topu eliyle uzaklaştırdığını işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi.
VAR'da bulunan Ali Şansalan, Oğuzhan Çakır'a izleme tavsiyesinde bulundu. HakemÇakır, pozisyonu monitör'de inceledi ve penaltıyı iptal etti.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Fall'un içeri çevirdiğ topu Jakobs karşıladı. Hakem Oğzuhan Çakır, Jakobs'un topu eliyle uzaklaştırdığını işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi.
VAR'da bulunan Ali Şansalan, Oğuzhan Çakır'a izleme tavsiyesinde bulundu. HakemÇakır, pozisyonu monitör'de inceledi ve penaltıyı iptal etti.