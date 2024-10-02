Hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı geri alındı!

Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki performansıyla konuşulan hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı geri alındı!
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02 Ekim 2024 16:39
Son güncelleme 02 Ekim 2024 16:47
Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçı yöneten ve kararlarıyla çok konuşulan hakem Cihan Aydın için flaş bir karar geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği Cihan Aydın'ın FIFA kokartının alındığı ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal'ın haberine TFF, Cihan Aydın'ı FIFA listesinden çıkardı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun ortak aldığı bu karar, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birdi.

Öte yandan Merkez hakem Kurulu, Cihan Aydın'a Süper Lig'de bu hafta maç vermedi.

ACUN ILICALI TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce düzenlendiği basın toplantısında Cihan Aydın'ın performansını eleştirerek "Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı! Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı!" ifadelerini kullandı.

"BU ARTIK SKANDAL BİLE DEĞİL!"

Basın toplantısında Antalyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'ın MHK'de bir toplantıya Galatasaraylı bir nick ile katılmasının hatırlatılması üzerine Acun Ilıcalı "Hakem Cihan Aydın bir toplantıya kızının nicki ile katılıyor. Evladımızın 'En büyük Galatasaraylı Mira' nicki ile giriyor. Buradan sonrasını ben konuşmayacağım artık! Bu sezon içinde çok büyük skandal gibi gelmiyor! Daha büyük skandallar yaşadık! Kızı Galatasaraylı, hakem de Galatasaraylı olursa ne olacak..." açıklamasını yaptı.

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