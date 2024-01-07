Hakan Yakın: "Fenerbahçe çok güçlü"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Yakın: 'Fenerbahçe çok güçlü'
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07 Ocak 2024 19:18
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın, sarı-lacivertliler ile aralarında büyük güç farkı olduğunu belirtti.

Oyun felsefelerinden taviz vermeyeceklerini söyleyen Yakın, "5-1 kaybettik. Sadece kaleciyi konuşmak yanlış olur. Biz bir takımız. Tüm takım olarak kaybettik. Oyunu ilk yarının son 5-10 dakikasında kendimiz verdik. Birinci devrede golü yedikten sonra top bizdeydi. Kendi oyunumuzu oynayabildik. 3. bölgeye de girebildik. Şans da bulduk. İlk yarının son 5-10 dakikasında oyunu elden verdik. İkinci devre denedik. Oyuncularıma da devre arasında 'Kendinize güvenin, çıkın oynayın' dedim. Yolumuza, böyle oynamaya ve felsefemizde ısrar edeceğiz. İnançlıyız. Umudumuz var." dedi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yakın, şunları kaydetti:

"Oyuna biraz uyuyarak başladık. Gol yedikten sonra uyandık. Fenerbahçe çok güçlü bir rakip. Golü attıktan sonra kendi hatamızdan golü yedik ve konsantrasyonumuz bozuldu. Fenerbahçe pozisyonları affetmedi ondan sonra. Devreye 4-1'i bularak girdi. Devre arası söylenecek çok şey yoktu. İlk 5 dakika ve son 5 dakika dışında iyi oynadık. İstediğim futbolu takıma oynatabiliyorum ve böyle devam edeceğiz."

 
 
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