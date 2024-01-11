Hakan Yakın: "Beraberlik takıma moral oldu"

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın berabere biten Adana Demirspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Yakın: 'Beraberlik takıma moral oldu'
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11 Ocak 2024 01:58
İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, maça çok iyi başladıklarını söyledi.

Maçta pozisyonlara girdiklerini ama sonuçta üçüncü bölgede ya da ceza sahasının içinde yanlış kararlar verdiklerini ifade eden Yakın, şunları kaydetti:

"İyi pozisyonlar yakaladık ama atamadık. Geçtiğimiz maçlar gibi sonra golü yedik. 2-0'dan sonra kendi düşüncem aslında tekrar yani dönüşe ben de inanmadım. Aslında takımın gene dağılacağını düşündüm. Geri dönüşümüz mükemmel oldu. 2-1 bulduk. Ondan sonra tabii ki kendim de inandım 2-2 olacağına. Beraberlik takım için bir moral oldu. Takımı tebrik ediyorum."

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