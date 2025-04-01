Hakan Safi: 'Ali Başkanımız rahat olsun, kazanacağız'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Derbiyle ilgili konuşan Safi, "Yarın bir büyük maçımız var. Hafta sonu da Trabzonspor maçımız var. Ben de her gün Samandıra'ya gidip geliyorum, herkes olayın farkında, Camia, Mourinho ve topçularımız. İddialı laf konuşmaya gerek yok, herkes olayın farkında. Asıl bayramımız yarın olacak öyle diyelim." ifadelerini kullandı.
"PAZARA KADAR BAYRAM YAPACAĞIZ"
Hakan Safi, "Galatasaray maçları bizim bayramımız, ben hep öyle görürüm. Ben de önce bir taraftarım. İnşallah yarın hayırlı bir sonuç alacağız. Biz bayramımızı yarın hem uzatacağız hem de pazara kadar bayram yapacağız inşallah." dedi.
"BAŞKANIMIZ RAHAT OLSUN, FERAH OLSUN"
Sarı lacivertli kulübün yöneticisi, "Yarın başkanımızın doğum günü, güzel bir galibiyet alarak ona en güzel doğum günü hediyesini vereceğiz. Kendisi rahat olsun, ferah olsun, maçı güzel güzel seyretsin. Biz ona güzel sonucu vereceğiz. Esas bayram yarın olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Derbiyle ilgili konuşan Safi, "Yarın bir büyük maçımız var. Hafta sonu da Trabzonspor maçımız var. Ben de her gün Samandıra'ya gidip geliyorum, herkes olayın farkında, Camia, Mourinho ve topçularımız. İddialı laf konuşmaya gerek yok, herkes olayın farkında. Asıl bayramımız yarın olacak öyle diyelim." ifadelerini kullandı.
"PAZARA KADAR BAYRAM YAPACAĞIZ"
Hakan Safi, "Galatasaray maçları bizim bayramımız, ben hep öyle görürüm. Ben de önce bir taraftarım. İnşallah yarın hayırlı bir sonuç alacağız. Biz bayramımızı yarın hem uzatacağız hem de pazara kadar bayram yapacağız inşallah." dedi.
"BAŞKANIMIZ RAHAT OLSUN, FERAH OLSUN"
Sarı lacivertli kulübün yöneticisi, "Yarın başkanımızın doğum günü, güzel bir galibiyet alarak ona en güzel doğum günü hediyesini vereceğiz. Kendisi rahat olsun, ferah olsun, maçı güzel güzel seyretsin. Biz ona güzel sonucu vereceğiz. Esas bayram yarın olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.