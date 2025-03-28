Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 1-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, maçın zorluk derecesinin yüksek olduğunu söyledi.
Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncuların gösterdiği performanstan memnun kaldığını belirterek "Gerçekten son haftalarda çok iyi mücadele ediyorlar. Sezon başından beri göstermiş oldukları mücadele, ortaya koydukları duruş takdire şayan." dedi.
Küme düşmeme mücadelesi veren bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Kutlu, "Bu gibi takımlar her zaman çok tehlikelidir. Maç boyunca çok fazla sayıda gol pozisyonumuz vardı değerlendiremedik." diye konuştu.
Kutlu, rakibin eksik kalmasının ardından gol atmak için çok çaba gösterdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:
"Rakip 10 kişi kalınca bir avantaj gibi görünse de karşıda Manisa olunca bu biraz dezavantaja dönüyor çünkü tamamen kapanıp ileride çok etkili, süratli oyuncuları var. Rakibin 10 kişi kalması lehimize oldu diyemem. Şanssız arkadaşlarımız vardı ama onlar da çok çabaladı. Çok uğraşıp mücadele verdiler. Bir golle maçı kazanmasını bildik. Önümüzdeki Karagümrük maçını da kazanıp lig ikincisi olarak şehrimize dönmek istiyoruz."
Hakan Kutlu: "Bir golle maçı kazanmasını bildik"
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Manisa FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 1-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, maçın zorluk derecesinin yüksek olduğunu söyledi.
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