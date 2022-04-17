Hakan Keleş: '1 puan bizim için iyi'

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 0-0 sona eren Beşiktaş maçını değerlendirdi.



Hakan Keleş, "1 puan bizim için önemliydi. Kazanmak istiyorduk maç öncesinde. İstediğimiz oyunu oynayamadık, istatistikler bizim için kötüydü" dedi.



Genç teknik adam, ayrıca, "Rakibin istediği gibi de oynamadık. Kazanamıyorsak, kaybetmemek de önemliydi. Rakiplerimiz puan aldı. 1 puan bizi şu an iyi görünüyor." ifadelerini kullandı.





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