Hakan Çalhanoğlu, yıldızlaştı Inter rahat kazandı!

İtalya Serie A'nın 9. hafta maçında Inter, Fiorentina'yı ağırladı.
San Siro'da oynanan karşılaşmayı Inter, 3-0'lık skorla kazandı.
Inter'e 66. dakikada milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile öne geçti.
Öte yandan Fiorentina'da Edin Dzeko, 76. dakikada oyuna dahil oldu.
Fiorentina, 9 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.
Bu sonucun ardından Inter, puanını 18 yaptı. Fiorentina ise 4 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Inter, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Fiorentina, Lecce'yi konuk edecek.
71. dakikada ise ev sahibi ekip Petar Sucic ile farkı ikiye çıkardı.
Hakan Çalhanoğlu 88. dakikada penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu belirledi.
Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
