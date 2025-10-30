30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Hakan Çalhanoğlu, yıldızlaştı Inter rahat kazandı!

İtalya Serie A'nın 9. hafta maçında Inter, sahasında Fiorentina'yı 2-0 mağlup etti.

calendar 30 Ekim 2025 00:53 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 01:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İtalya Serie A'nın 9. hafta maçında Inter, Fiorentina'yı ağırladı.

San Siro'da oynanan karşılaşmayı Inter, 3-0'lık skorla kazandı.

Inter'e 66. dakikada milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile öne geçti.

71. dakikada ise ev sahibi ekip Petar Sucic ile farkı ikiye çıkardı.

Hakan Çalhanoğlu 88. dakikada penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu belirledi.

Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.


Öte yandan Fiorentina'da Edin Dzeko, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Fiorentina, 9 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 18 yaptı. Fiorentina ise 4 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Inter, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Fiorentina, Lecce'yi konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
