Hakan Çalhanoğlu: 'Inzaghi benden bir şeyler bekliyor'

Inter formasıyla ilk maçında 1 gol - 1 asistlik bir performans sergileneyen Hakan Çalhanoğlu, Genoa karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.



Taraftarların beklentilerine karşılık vermek istediklerini söyleyen başarılı futbolcu, "Inter taraftarlarının bu sezon bizden bir şeyler beklediğini biliyorum. 45 gündür çalışıyoruz ve iyi başladık, çok güçlü başladık. Tüm taraftarlara teşekkürler, benim yanımda olduklarını hissettirdiler." ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Inzaghi'nin kendisinden beklentisi olduğunu bildiğini söyleyen Çalhanoğlu, "Inter için en iyisini vermek istiyorum. Çok iyi çalıştık, hocam Inzaghi'nin de benden beklentisi olduğunu biliyorum. Bu takım için en iyisini yapacağım. Tecrübeli oyuncularız, kaliteli futbolcularla oynamak kolay. Bugün hep birlikte iyi bir maç çıkardık, böyle devam etmek istiyoruz." dedi.



