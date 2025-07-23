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Hadj Moussa'nın gönlü Benfica'da

Feyenoord'un genç yıldızı Anis Hadj Moussa, Benfica'ya transfer olmak istiyor. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.

calendar 23 Temmuz 2025 20:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hadj Moussa'nın gönlü Benfica'da
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Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Benfica'ya, Feyenoord'un Cezayirli yıldızından müjdeli haber geldi.

Santi Aouna'nın haberine göre; Feyenoord'un 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Anis Hadj Moussa, Benfica'ya transfer olmak istiyor. Hollanda ekibi, Faslı yıldızı için 25 milyon Euro talep ederken, Benfica yeni bir teklif sunma hazırlığında.

Cezayirli oyuncunun 2029 yılına kadar Feyenoord ile sözleşmesi bulunuyor.

2024-2025 sezonunda 44 karşılaşmada forma şansı bulan Moussa, 11 gol, 6 asist kaydetti.


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