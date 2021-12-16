Haaland devreye girdi, Dortmund 2 hafta sonra kazandı

Bundesliga'nın 16. hafta karşılaşmasında Dortmund ile Greuther Furth karşı karşıya geldi.



Signal - Iduna Park'ta oynanan maçı Dortmund 3-0 kazanarak 2 maç aradan sonra üç puana kavuştu.



Maçı ilk dakikalarında kontrolü altına alan Dortmund'un 21'de Thorghan Hazard ile bulduğu gol VAR ile iptal edildi. 33. dakikada kazanılan penaltıda ise Erling Haaland topun başına geçti ve ilk yarının skorunu belirledi.



İkinci yarıda top kontrolünü rakibine bırakmayan Dortmund, 82'de bir kez daha Haaland ile farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise ikinci yarıda oyuna giren Donyell Malen skoru 3-0 olarak belirledi.



Bu sonucun ardından Dortmund 34 puana yükseldi ve lider Bayern'in 6 puan gerisinde takibini sürdürdü. Greuther Furth ise 4 puan ile son sırada kaldı.





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